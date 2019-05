टीवी के बड़े सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'कसौटी जिंदगी की 2' में काम कर चुकी हिना खान इन दिनों 'कान फिल्म फेस्टिवल' के रेड कारपेट पर दो दिन पहले डेब्यू किया। बुधवार(15 मई) को वो जब वे रेड कारपेट पर आईं तो सबने उनकी जमकर तारीफ की। इसी समारोह में उनकी पहली फिल्म 'लाइन्स' का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है।

बता दें कि हिना खान की पहली फिल्म 'लाइन्स' है। इसको लेकर हिना खान बहुत खुश नजर आईं क्योंकि इस फेस्टिवल में पोस्टर लॉन्च होना और फिर फिल्म की स्क्रीनिंग... वाकई बड़ी बात होती है। पोस्टर में हिना अलग अंदाज में दिख रही हैं। पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो दिखता है कि उन्होंने ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है। पोस्टर में भारत और पाकिस्तान का नक्शा भी दिख रहा है।

Emotions don’t change because of the borders in between, the life and plight of #Nazia is a simple portrayal of any girl who faces the magnitude of ordinary challenges in a not so ordinary story. #Lines is my debut in films. I hope you all love it as much we loved it. This is the first look launched at @festivaldecannes and an official poster which depicts more than a poster can! @rahatkazmi @tariq_khana @zebasajid2 @rockyj1 @rishi_bhutani @husseinkhan72 @pinkuchauhan8 @d.avaniish #cannes2019