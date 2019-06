Aarti Chabria ने गुपचुप शादी कर ली है। आरती ने मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड विशारद बीडेसी के साथ सात फेरे ले लिए हैं। यह शादी 24 जून को हुई थी मगर उन्होंने इसकी कानोंकान ख़बर नहीं लगने दी और अब इसकी घोषणा इंस्टाग्राम पर की है। आरती के पति शारद पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेट हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें आरती शादी के जोड़े में काफ़ी ख़ूबसूरत और खुश दिख रही थीं।

Aarti Chabria ने शादी की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा है 'अनुमान लगाइए किसकी शादी हुई है। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दीजिए।'

🥳😜😍 Guess who just got married! Please give us your blessings ✨🙏✨❤️ On our special day our outfit was done by the very talented @lalitdalmiaofficial Jewellery : @minerali_store Makeup by my dear friend, my darling @amritakalyanpur Hair by my favourite @manjula7038 And who better to capture the moment than @luvisrrani & his fabulous team.