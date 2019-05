किआरा आडवाणी का करियर बढ़िया चल रहा है। करण जौहर की एक वेब सीरीज ने उन्हें अलग पायदान पर पहुंचा दिया है। अब वे यूथ कॉमेडी फ़िल्म 'इंदू की जवानी' में सोलो लीड प्ले करने जा रही हैं। 'इंदू की जवानी' को लेकर कियारा भी बेहद एक्साइटेड भी हैं क्योंकि पहली बार किसी कहानी का केंद्र वो ख़ुद होंगी।

फ़िल्म की पृष्ठभूमि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ग़ाज़ियाबाद है, जहां इंदू रहती है। एक डेटिंग एप पर लेफ्ट और राइट स्वैप करके वो जिन मज़ाकिया परिस्थितियों में फंस जाती है, यही फ़िल्म की कहानी है। निर्देशन अबीर सेनगुप्ता कर रहे हैं, जिनका यह हिंदी डेब्यू है। निखिल आडवाणी फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर हैं। किआरा ने फ़िल्म का एलान सोशल मीडिया के ज़रिए किया। किआरा लिखती हैं- इंदू की जवानी मेरी पहली फ़िल्म (लीड) है। पहली बार मैं ऐसा किरदार निभा रही हूं तो इंदू स्पेशल होना चाहिए। हमें आपका प्यार और साथ चाहिए।

#IndooKiJawani My first In and As😁 So excited to collaborate with @EmmayEntertain @nikkhiladvani @monishaadvani @madhubhojwani @ashesinwind @ryanmstephen #AbirSengypta for the first time & it had to be as special as Indoo❤️we need all your love & support for this one🙏🏼 pic.twitter.com/AhZnZmZmZ6

