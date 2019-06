Alia Bhatt ने अपने यू-ट्यूब चैनल के लिए एक खास वीडियो बनाया और पोस्ट किया है। अपने चैनल के पहले वीडियो में आलिया ने फिल्म 'Mohra' के सुपरहिट गाने 'टिप टिप बरसा पानी' पर डांस किया हैl इसमें आलिया भट्ट खूब मस्ती करती नजर आ रहीं है। इस गाने की झलक के अलावा आलिया भट्ट ने अपने यू-ट्यूब चैनल के बारे में भी बात की है।

Alia Bhatt इन दिनों बनारस की गलियों में फिल्म 'Brahmastra' की शूटिंग कर रही हैंl इसके साथ ही उन्होंने अपने यू-ट्यूब चैनल को भी लॉन्च किया हैl इसकी घोषणा उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की हैl Alia Bhatt ने कहा है 'कुछ नया, कुछ मस्ती भरा, यू-ट्यूब पर आ रहा है’। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो की लिंक भी शेयर की है। वीडियो में आलिया भट्ट कहती है 'मैं आज अपना यू-ट्यूब चैनल लॉन्च कर रही हूंl मैं इन्स्टाग्राम और ट्विट्टर पर हूं और अब यू-ट्यूब पर भी आ गई हूं।' Alia Bhatt ने यह भी बताया है कि यू-ट्यूब पर आने का कारण फैन्स के और करीब आना है।

