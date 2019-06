अमिताभ बच्चन की करियर को लंबे समय तक नजदीक से देखने वाले शीतल जैन आज नहीं रहे। वे अमिताभ के 30 सालों से ज्यादा तक सेक्रेटरी रहे। उन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की है। इस मशहूर फिल्म का नाम 'बड़े मियां छोटे मियां' था। वे अमिताभ बच्चन के लगभग 35 सालों से ज्यादा जुड़े रहे और आज यानी शनिवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली।

'बड़े मियां छोटे मियां' को उन्होंने वासु भगनानी के साथ मिलकर बनाया था। इस फिल्म के निर्देशक डेविड धवन थे। माधुरी के मशहूर गाने 'मखना' वाली यह फिल्म हिट साबित हुई थी। इसमें अमिताभ के साथ गोविंदा ने भी काम किया था।

जब अमिताभ ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था उस समय से वे बिग बी से जुड़े थे। बिग बी ने भी शोक व्यक्त किया है। फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों ने उन पर ट्वीट किए। अनुपम खेर ने लिखा है 'हम उन्हें लंबे समय से जानते थे। कमाल के इंसान थे, बेहद नम्र।'

Saddened to know about the demise of producer Shri #SheetalJain ji. Knew him for a long time as Mr. @SrBachchan‘s secretary. He was a very dignified and an extremely polite gentleman. May God give his family the strength to deal with this loss.🙏 #OmShanti pic.twitter.com/dsNXbp8yp3

— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 8, 2019