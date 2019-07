Ananya Panday Trolled: फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अनन्या पांडे आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहती ही हैं। इन दिनों वे अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की गई एक फोटो के कैस्शन की वजह से यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल, अनन्या ने अपने सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीरें अनन्या के साथ सुहाना खान और शनाया कपूर नजर आ रही हैं।

intelligent #AnanyaPanday 😂😂😂 while everyone is busy with the match she silently retweeted it😝 literally it took 3 freaking hours to realise her mistake.🤦🤦🤦 that's how it'll be when u r a NEPOTISM SCHOOL graduate😉#INDvNZ #CWCUP2019 #CWC19 pic.twitter.com/ft20p80yPg

— HK (@meharikiran) 10 July 2019