'आर्टिकल 15' की तारीफ करने वालों की लिस्ट में अब अनुराग कश्यप का नाम भी जुड़ गया है। अनुराग ने अनुभव सिन्हा के निर्देशन की तारीफ तो की है लेकिन साथ में एक शिकायत भी की। अनुराग को यह अच्छा नहीं लगा कि एंड टाइटल के साथ एक गाना डाला गया। अनुभव ने इसकी सफाई तो दी लेकिन यह भी कहा है कि अगली बार वे ऐसा नहीं करेंगे।

जाने-माने निर्देशक अनुराग कश्यप ने आयुष्मान खुराना की 'आर्टिकल 15' देखने के बाद इसकी दिल खोलकर तारीफ अपने ट्विटर हैंडल पर की है 'जिस तरह से 'आर्टिकल 15' को अनुभव सिन्हा से बनाया, जलन हो रही है। कमाल की अदाकारी और कहानी कहने के तरीके पर चार चांद लगाए सिनेमेटोग्राफी, साउंड और म्यूजिक ने। धीमी आंच पर यह थ्रिलर पकती है, जो भी इसमें शामिल थे सभी को बधाई।'

Envy @anubhavsinha to have pulled off Article 15 that he has. Great performances and story telling topped by such incredible cinematography , music, sound. A perfect slow burn of a thriller much like Mississippi Burning and the ilk. Congratulations all involved

एक अन्य ट्वीट में अनुराग ने लिखा 'आयुष्मान खुराना, सयानी गुप्ता, गौरव सोलंकी, मनोज पाहवा, जीशान अयूब, कुमुद मिश्रा... और जिनका नाम भी मैं भूल रहा हूं, उन सबको बधाई, बस एंडटाइटल में गाना नहीं चाहिए था।'

I always knew some of us will not like the song in the end... They would want to leave sombre... but I wanted them to break in to 'action mode'. That was an informed choice I made.. Sorry.. Agli mein nahin dalunga. https://t.co/eCZ7si1Eh7

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) July 1, 2019