Deepika Padukone ने अमेरिका के न्यू यॉर्क शहर में हुए एक चैरिटी डिनर में अवसाद के बारे में चर्चा की है। डिनर का आयोजन इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने और धन इकट्ठा करने के मकसद से आयोजित किया गया थाl दीपिका ने यहां अपनी Depression की लड़ाई के बारे में भी लोगों को बतायाl इस मौके पर हॉलीवुड के कई बड़े कलाकार भी पहुंचे थेl

Apart from research and outreach programmes,The Youth Anxiety Center has conducted more than 75,000 treatment sessions in six years...something to be very proud of! Thank You #AnnaWintour for inviting me as your guest to this very special evening and allowing me to share my story. I wish you all the very best and look forward to supporting the centres future initiatives. As the African proverb goes, “If you want to go fast go alone, if you want to go far, go together”. @tlllfoundation #youthanxietycentre @voguemagazine