इस वजह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 'भगोड़ा रोहित शेट्टी', फैंस को मनाने अक्षय कुमार ने जोड़े हाथ

साल 2020 का होने वाला सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश आखिरकार टल ही गया। रोहित शेट्टी ने सलमान खान की फिल्म इंशाअल्लाह से बचते हुए अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। अब अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ईद के मौके पर नहीं, बल्कि 27 मार्च 2020 को रिलीज की जाएगी।

BHAGODA ROHIT SHETTY This trend became number 1 after the Akkians revolt to #RohitShetty as he shifted date of shuryavansham to 27th March!#BoycottSooryavanshi pic.twitter.com/q8aijPt0PW — Anand Raj Singh (@_mister_anand_) 14 June 2019

खुद सलमान खान और करण जौहर ने इसकी जानकारी अपने-अपने सोशल अकाउंट के जरिए दी है। वहीं, फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट बदलने पर खिलाड़ी कुमार के फैन रोहित शेट्टी से नाराज हो गए हैं। अक्षय कुमार के फैन सोशल मीडिया पर रोहित शेट्टी के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।

Meanwhile #Akkians After #RohitShetty changed his movie #Sooryavanshi release date #BoycottSooryavanshi Leaving twitter😂😂@akshaykumar @mrsfunnybones aap kuch kwhna chahti ho is matter me Fans nhi jaana chahte movie dekhne pic.twitter.com/Qxggy6YhVO — Waz (@washersrkian1) 12 June 2019

Sir We Want Sooryavanshi Only In Eid...Don't Play With Our Emotions 🙏🙏🙏 #Sooryavanshi — Mumin (@ImMumin) 14 June 2019

भगोड़ा रोहित शेट्टी' ट्रेंड कर रहा है-



बता दें कि, सूर्यवंशी की रिलीज डेट में हुए बदलाव को लेकर अक्षय कुमार के फैंस ने सोशल मीडिया फिल्ममेकर्स के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई है। रोहित शेट्टी पर भड़के अक्षय कुमार के कई भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग- 'शेम ऑन रोहित शेट्टी' और 'भगोड़ा रोहित शेट्टी' ट्रेंड भी करने लगा था। इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। लेकिन, जब इस बात का पता अक्षय कुमार को चला तो वो रोहित के बचाव में अपने फैंस को मनाने सोशल मीडिया पर उतार आएं।

अक्षय ने लिखा-



अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा कि- 'बीते दिनों मैंने नोट किया है कि मेरे फैंस नकारात्मक ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं लेकिन मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश ही कर सकता हूं कि ऐसे नकारात्मक ट्रेंड का हिस्सा बनने से बचिए। मैंने सूर्यवंशी बेहद सकारात्मक नजरिए से शुरू की है, चलिए इसे सकारात्मक तरीके से पूरा होने दें और वैसे ही रिलीज होने दें।' बता दें कि फिल्म इंशाअल्लाह और सूर्यवंशी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थीं।

OMG!!! SHAME ON ROHIT SHETTY is trending now. #AkshayKumar fans are angry with #RohitShetty for changing the release date of #Sooryavanshi from EID. If they don't want to clash with Salman then they shouldn't announced for EID release earlier. pic.twitter.com/xbbFwBWTua — Indian Boxoffice (@TradeBOC) 13 June 2019

सलमान ने बताया था छोटा भाई

इससे पहले सलमान ने रोहित शेट्टी को छोटा भाई बताते हुए उनकी खूब तारीफ की थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि- 'मैं हमेशा से सोचता था कि वो मेरे छोटे भाई जैसा है और उन्होंने यह प्रूव भी कर दिया... सूर्यवंशी अब 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी।'