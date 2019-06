एक्ट्रेस दिशा पटानी ‘मलंग’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में दिशा के साथ आदित्य रॉय कपूर दिखेंगे। फिल्म के सेट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिशा इंजेक्शन लगवाती नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वे शूट के दौरान घायल हुईं।

दिशा को फिल्म का एक सीन शूट करते हुए चोट लगी। तुरंत ही उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। कहा जा रहा है कि इस वजह से शूट भी रुका।

View this post on Instagram

#repost from pinkvilla Disha patani was injured while shooting malang film 😭💔 . get will soon @dishapatani 😔 video credit: @pinkvilla . . . تعرضت ديشا باتاني اليوم إلى إصابة أثناء تصوير فيلم مالانغ 😭💔 . بنتي 😭😭 انشالله مايكون فيها شي 😔 . . . . #dishapatani #dishapaatni #disha_patani #malang #bollywood #movies #actress #ديشا_باتاني #بوليود #مالانغ #ديشاباتاني