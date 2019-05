Happy Birthday AbRam: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम आज 6 साल के हो गए हैं। सरोगेसी के जरिए अबराम का जन्म 27 मई, 2013 को हुआ था। अबराम की उम्र भले ही कम हो लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी सुपरकिसी स्टार से कम नहीं है। अबराम अपने खुशमिजाज और क्यूट स्माइल की वजह से पैपराजी के बीच भी काफी फेमस है। ना सिर्फ शाहरुख खान और गौरी खान बल्कि बड़े भाई-बहन आर्यन और सुहाना को भी अबरामस के साथ फोटोज क्लिक कराना बहुत पसंद है। अगर हम बात करें शाहरुख खान के सोशल अकाउंट की तो यहां आपको कई सारी ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी, जिसमें अबराम अपने पिता शाहरुख खान की जिरोक्स कॉपी लग रहे हैं। शाहरुख और अबराम में ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं, जिसमें ना सिर्फ उनके कपड़े, बल्कि स्माइल, डिंपल, हैबिट्स और स्टाइल भी एक जैसा लगता है।

हूबहू लगते हैं शाहरुख और अबराम



शाहरुख खान सहित गौरी खान, 'सुहाना और आर्यन का सोशल अकाउंट देखकर ये अंदाजा लगाना काफी आसान हो जाता है कि अबराम अपने पिता शाहरुख खान के बहुत करीब है। शाहरुख और अबराम एक स्पेशल बाऊंडिंग शेयर करते हैं। शाहरुख और अबराम के फैंस ने दोनों के ऑनलाइन फोटो पोस्ट की हैं, जिसमें दोनों हूबहू लग रहे हैं। डिंपल वाले गालों से लेकर लॉन्ग हेयर तक बहुत कुछ ऐसा है, जो आपको शाहरुख खान के शुरुआती दिनों की याद दिलाएगा।'

Weekend Research: “A survey has found that One in Three men are just as lazy as the other Two! “ We r the other two and we don’t agree....mom! pic.twitter.com/BRhzslpD73

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) 13 January 2019