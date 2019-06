ऋतिक के सपोर्ट में आए उनके कजिन, लिखा- 'कंगना और रंगोली को रोशन फैमिली से प्रॉब्लम क्या है?'

एक्टर ऋत‍िक रोशन की बहन सुनैना रोशन अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सुनैना रोशन ने हालही में ट्वीट कर कंगना रनौत को सपोर्ट करने की बात कही थी। सुनैना के इस ट्वीट के बाद ही कंगना की बहन रंगोली ने भी एक ट्वीट किया है। रंगोली चंदेल ने ट्वीट कर दावा किया कि सुनैना को एक मुस्लिम लड़के से प्यार करने के लिए यातना दी जा रही है। इस ट्वीट वॉर में अब ऋतिक और सुनैना के चचेरे भाई ईशान रोशन भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को ऋतिक रोशन के परिवार से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं।

It’s sad to see how people can stoop this low as to use a vulnerable period of the family for their own ends. Even if there is a family crisis, Didi has the law and order machinery of this country for her. — Eshaan Roshan (@RoshanEshaan) 19 June 2019

ईशान ने किया ट्वीट-



ईशान ने ट्विटर पर लिखा, 'यह देखकर दुख होता है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अपने फायदे के लिए लोग दूसरों के परिवारों की कमजोर कड़ी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर दीदी अपने परिवार से परेशान है तो देश की कानून व्यवस्था उनके लिए भी है, जिसका वे सहारा ले सकती हैं।' ईशान ने अपने अगले ट्वीट में लिखा- 'ये बहनें रोशन परिवार से इतनी क्यों परेशान है। मेरे बड़े पापा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के जूझ रहे हैं और दीदी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यह हमारे परिवार के लिए मुश्किल की खड़ी हैं। इन लोगों से मैं अपील करता हूं कि वे हमारे परिवार पर रहम करें।'

Sunaina Roshan is asking Kangana for help, her family is physically assaulting her because she is in love with a Muslim man from Delhi, last week they got a lady cop who slapped her, her father also hit her, her brother is trying to put her behind bars..(contd) — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 19 June 2019

रंगोली ने किया था ये ट्वीट-



रंगोली ने ट्वीट कर लिखा- 'सुनैना रोशन कंगना से मदद मांग रही हैं, उनका परिवार उन्हें प्रताड़ित कर रहा है क्योंकि वह दिल्ली के एक मुस्लिम युवक से प्यार करती हैं। पिछले हफ्ते परिवार एक महिला पुलिस को घर लेकर आया था जिसने सुनैना को चांटे मारे, उनके पिता और भाई ने भी उन पर हाथ उठाया। मुझे डर है कि सुनैना का परिवार उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं यह बातें सार्वजनिक इसलिए कर रही हूं क्योंकि सुनैना लगातार कंगना को कॉल करके रोई जा रही हैं, कंगना को समझ नहीं आ रहा कि वो उनकी मदद कैसे करें।'