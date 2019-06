हाल ही में एक्ट्रेस किआरा आडवाणी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘कबीर सिंह’ के प्रमोशन के लिए नेहा धूपिया के चैट शो में पहुंची थीं। यहां उन्होंने 'लस्ट स्टोरीजट में दिए अपने बोल्ड सीन के बारे में खुलकर बात की। बता दें कि पिछले साल 'नेटफ्लिक्स' पर रिलीज हुई वेब फिल्म ‘लस्ट स्टोरीज’ काफी चर्चा में रही थी। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म चर्चा में रहने की कई वजह थीं, लेकिन पूरी सीरीज में जो सीन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना वो था किआरा आडवाणी का बोल्ड सीन। किआरा ने बताया है कि इस सीन को शूट करने से पहले वो कैसा महसूस कर रही थीं और किसने उन्हें ये सीन सिखाने में मदद की।

चैट शो में बातचीत के दौरान नेहा ने किआरा से पूछा कि आपने कैसे उस सीन को कैमरे पर इतना अच्छी तरह शूट कर लिया। इस पर किआरा ने कहा कि उस सीन को शूट करने से पहले वो काफी नर्वस थीं। लेकिन करण जौहर ने उनकी काफी मदद की। किआरा बोलीं 'करण जौहर ने मुझे दिखाया कि सब कैसे करना है, लेकिन उस सीन के बारे में नहीं। वो चाहते थे कि मैं ये सीन बेझिझक होकर करूं। इसलिए इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने सेट पर काफी कम यूनिट रखी थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस सीन पर हंसू इसलिए उन्होंने मुझे काफी सहज महसूस करवाया। सीन शूट करने से पहले मुझे करण ने कहा था, इसे काफी सीरियसली शूट करना। ये बिल्कुल रीयल लगना चाहिए।'

