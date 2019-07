Actress Kriti Sanon भी मुंबई की बारिश से परेशान हुई हैं और मुंबई के बजाय अहमदाबाद पहुंच गईं। उन्हें लगभग चार घंटे हवाई जहाज में ही बैठे रहना पड़ाl अहमदाबाद पहुंचकर भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हुईं। गौरतलब है कि कृति को इसके बाद हवाई जहाज से निकालकर अहमदाबाद के एक होटल में ठहराया गया। वह जब एयरपोर्ट से निकल रही थीं तब फैन्स ने उन्हें टॉयलेट के बाहर घेर लिया।

Sunshine in my pocket and butterflies on my new @coach crossbody! 🦋🦋 #lovemysling Always smiling when i am heading to Delhi, even if its for a day! ☺️☺️