बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया कि टाइमलाइन पर ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस को टैग किया था जिससे मामला बढ़ गया।

पायल रोहतगी ने टवीट में लिखा है 'मुंबई पुलिस ने आखिर मुझे ब्लॉक क्यों किया। अगर पुलिस ऐसा एकतरफा बर्ताव करेगी तो बतौर हिंदू मेरा हिंदुस्तान में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे समझ आया कि क्यों मेरा परिवार मुझे हिंदुओं के लिए बात करने से रोकता है।'

Why has @MumbaiPolice blocked me 🧐 ? Are U BFF with drug accused jailed minority tag actor 🤨As a #Hindu I am scared to live in Hindustan if Police has such baised behaviour. Now I understand why my family tells me 2 stop talking 4 Hindus😡 @Sangram_Sanjeet @PMOIndia @HMOIndia pic.twitter.com/dhYmCFM3RC

