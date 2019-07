Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput के साथ अपना बर्थडे मनाया है। लंबे समय से रिया और सुशांत के अफेयर की खबर है। वैसे सुशांत जिसके साथ भी फिल्म में काम करते हैं, उसके साथ अफेयर की खबरें उड़ जाती हैं। सोहा अली खान ही है जो ऐसी अफवाहों से बची हुई थीं। नहीं तो कृति सनोन से लेकर रिया तक सबके साथ सुशांत का नाम जुड़ा।

बर्थडे पर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ तस्वीर पोस्ट की तो उनके अफेयर की खबरों को हवा मिली है। यह तस्वीर उनकी इंस्टा स्टोरी पर थी। रिया ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वह केक काटती दिख रही हैं। वह इस पोस्ट का कैप्शन है, ये मेरा सबसे शानदार जन्मदिन रहा। हाल ही में लद्दाख से सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें सामने आई थीं। तस्वीरों के बाद कहा गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी अलग-अलग तस्वीर शेयर की थीं। इस तस्वीर में इन दोनों के साथ एक बच्चा भी नजर आ रहा है।

Gratitude 🙏 Happy happy to me , so much excitement = tiny glitch in this video ! Ps - I got a new haircut 😅