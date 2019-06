java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: रिजर्व बैंक ने Rapo Rate में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, आपकी EMI पर होगा असर //www.jagranimages.com/naidunia/6619_rbi_meet.jpg RBI Monetary policy meeting में आज ब्याज दरों में कटौती हो सकती है।]]> business/stock-market-rbi-cuts-rapo-rate-by-25-bps-third-time-in-row-will-effect-your-emi-2986058 RBI Monetary policy meeting में आज ब्याज दरों में कटौती हो सकती है।]]> Business 1 min ago Bharat Box Office Day 1 : रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग, सलमान की किसी फिल्म ने नहीं कमाया पहले दिन इतना //www.jagranimages.com/naidunia/6619_bharat_bo_1.jpg Bharat Box Office collection : सलमान को किसी भी ईद पर ऐसी कमाई नसीब नहीं हुई है, पहले ही दिन 50 करोड़ के करीब।]]> entertainment/box-office-bharat-box-office-collection-of-day-1-is-out-now-2986080 Bharat Box Office collection : सलमान को किसी भी ईद पर ऐसी कमाई नसीब नहीं हुई है, पहले ही दिन 50 करोड़ के करीब।]]> Entertainment 1 min ago Shiv Sena को मिलना चाहिए Lok Sabha डिप्टी स्पीकर पद : संजय राउत //www.jagranimages.com/naidunia/6619_sanjany_saut_201966_105555.jpg लोकसभा स्पीकर के लिए Maneka Gandhi के अलावा वीरेंद्र कुमार, एएस आहलूवालिया, राधा मोहन सिंह और नंदकुमार सिंह चौहान के नाम दौड़ में हैं।]]> national-shiv-sena-sanjay-raut-on-claim-for-deputy-speaker-in-lok-sabha-2986038 लोकसभा स्पीकर के लिए Maneka Gandhi के अलावा वीरेंद्र कुमार, एएस आहलूवालिया, राधा मोहन सिंह और नंदकुमार सिंह चौहान के नाम दौड़ में हैं।]]> National an hours ago इस दिन से महंगा हो जाएगा आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी //www.jagranimages.com/naidunia/6619_insurance.jpg IRDA द्वारा प्रस्तावित थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरें 16 जून से बढ़ने जा रही है।]]> business/trade-third-party-motor-insurance-premium-to-be-hiked-from-june-16-know-new-premium-for-car-and-bike-2986072 IRDA द्वारा प्रस्तावित थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरें 16 जून से बढ़ने जा रही है।]]> Business 17 min ago Cricket World Cup 2019 : धोनी ने की मोईन खान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी //www.jagranimages.com/naidunia/6619_ms_dhoni06.jpg ICC World Cup 2019: महेंद्रसिंह धोनी ने द. अफ्रीका के फेहलुकवायो को स्टम्पिंग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की।]]> sports/cricket-cricket-world-cup-2019-ind-vs-sa-dhoni-equals-moin-khan-world-record-2986068 ICC World Cup 2019: महेंद्रसि� at com.interwoven.livesite.dom4j.Dom4jUtils.newDocument(Dom4jUtils.java:153) at com.interwoven.livesite.model.property.DCRProperty.fetchDCRXML(DCRProperty.java:329) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.buildComponentTransformData(RuntimeComponent.java:316) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.transform(RuntimeComponent.java:367) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.transform(RuntimeComponent.java:338) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.transformComponent(PageTokenVariableComponent.java:315) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.renderAndCache(PageTokenVariableComponent.java:147) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.preRender(PageTokenVariableComponent.java:102) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenContainer.preRender(PageTokenContainer.java:260) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimePage.transformAndOutput(RuntimePage.java:429) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimePage.transformAndOutput(RuntimePage.java:410) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.doOutputPage(RenderingManager.java:1249) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.renderPageGoal(RenderingManager.java:340) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.render(RenderingManager.java:248) at com.interwoven.livesite.runtime.filter.LiveSiteFilter.doFilter(LiveSiteFilter.java:129) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:630) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:436) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:374) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:302) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:568) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:286) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:845) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: org.dom4j.DocumentException: Error on line 1 of document : XML document structures must start and end within the same entity. Nested exception: XML document structures must start and end within the same entity. at org.dom4j.io.SAXReader.read(SAXReader.java:482) at com.interwoven.livesite.dom4j.Dom4jUtils.newDocument(Dom4jUtils.java:147) ... 46 more