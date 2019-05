Shahrukh Khan ने दी PM Narendra Modi को बधाई, कही यह गहरी बात

लोकसभा चुनाव 2019 में जबरदस्त जीत के बाद, एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। गुरुवार से ही कई बॉलीवुड सेलेब्स ने नरेंद्र मोदी को बधाई देना शुरू कर दी थी। अब शाहरुख़ खान ने भी अपने अंदाज में नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। नरेंद्र मोदी को बधाई देता हुआ ट्वीट शाहरुख़ खान की तरफ से भी आ गया। शाहरुख़ ने ट्विटर पर जीत की बधाई दी है।

शाहरुख खान लिखते हैं ''हमने बतौर प्राउड इंडियंस, बड़े साफ नजरिये से यह चुनाव किया है और अब हमें जरुरत है कि इसके पीछे चले और नई आशा व सपनों के साथ काम करें। इलेक्टोरल मैंडेट और डेमोक्रेसी विजयी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और उनके लीडर्स को खूब बधाई।''

We - as proud Indians - have chosen an establishment with great clarity and now we need to get behind it and work with it to have our hopes and dreams fulfilled.The Electoral Mandate and Democracy is a winner.Big congratulations to PM @narendramodi ji, @BJP4India and its leaders. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 24, 2019

चुनाव से पहले पीएम मोदी के अनुरोध पर कई फिल्मी सितारों ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर देश की जनता से मतदान करने का आह्वान किया था। ज्यादातर ने सोशल मीडिया के जरिए मतदान के प्रति जागरुकता लाने का काम भी किया था। लेकिन जिस अंदाज़ में शाहरुख खान ने किया था वह नरेंद्र मोदी को खूब पसंद आया था। शाहरुख़ ने एक वीडियो गीत बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो की जमकर तारीफ़ की और ट्वीट में लिखा भी था कि जबरदस्त कोशिश शाहरुख़।

PM sahib @narendramodi ne creativity ki liye bola tha. Main thoda late ho gaya video banane mein...aap mat hona Vote karne mein!!! ‘Voting is not only our Right, it is our Power.’ Please Use It. Thank u to @tanishkbagchi @abbyviral @parakramsinghr . https://t.co/9280i8BnK3 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 22, 2019