बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का कहना है कि फिल्ममेकर करण जौहर और आदित्या चोपड़ा ने उनके हर सपने को पूरा किया है। सोमवार को किंग खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर करण जौहर और आदित्या चोपड़ा के साथ अपना एक फोटो कोलाज ट्वीट किया है। फोटो कोलाज शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा है कि- 'सपने अच्छे होते हैं। लेकिन, आपके सपनों को कोई डायरेक्शन ना मिले तो उनता कोई मतलब नहीं होता है। करण जौहर और आदित्या चोपड़ा दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे हर सपने को पूरा किया है। इससे भी ऊपर करण और आदित्य ने उन सपनों को भी पूरा किया है जो उन्होंने खुद के लिए देखा था। मैं ये तस्वीर इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सपनों से ज्यादा वो लोग जरूरी होते हैं, जो आपके लिए आपके सपनों को पूरा करते हैं।'

Dreamers r good. But if those dreams r not given a direction they mean nothing.These 2 fulfilled every dream I had,over & above every dream they had for themselves.Adi & Karan. Y share this with all? Cos u should know, more important than ur dreams r those who fulfil them for u pic.twitter.com/RzsMRYUMet

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) 2 June 2019