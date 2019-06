उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ढाई साल की ट्विंकल की हत्या कर दी गई थी। इस दर्दनाक घटना को लेकर पूरे देश के साथ बॉलीवुड भी गुस्से में है। कई फिल्मी सितारों ने ट्विट कर इसके खिलाफ आवाज उठाई है। इस मामले पर दुख जताते हुए Sonam Kapoor ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद से वे ट्रोल हो गईं। उनकी आईएफटीडीए के डायरेक्टर अशोक पंडित से बहस भी हो गई।

What has happened to baby twinkle is. Heartbreaking and horrific. I pray for her and her family. I also urge people to not make this into a selfish agenda. This is a little girls death, not a reason to spread your hate.

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) June 7, 2019