बंद है ऋतिक रोशन की बहन सुनैना का फोन, कंगना की बहन रंगोली को सता रही है ये चिंता

ऋत‍िक रोशन की बहन सुनैना रोशन से जुड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों सुनैना ने बताया था कि वे एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती हैं। यह बात जब उनके परिवार को पता चली तो पिता राकेश रोशन ने उन्हें थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। इस मामले में एक नया खुलासा करते हुए कंगना रनौत की बहन रंगोली ने ट्वीट कर बताया है कि- सुनैना रोशन का फोन लगातार बंद आ रहा है और वह उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। भागवान जानें सुनैना के साथ उन लोगों ने क्या किया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है और डर लग रहा है।

Right now my biggest worry is that Sunaina’s phone is off and she is not reachable, God knows what they are did to her ... i am really scared for her ... — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 20 June 2019

पुलिस से मदद लें सुनैना



कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने ट्रेड एनालिस्ट सुमित कादेल के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि- 'सुनैना की 16 साल में शादी करा दी गई थी। उसके पास कोई एजुकेशन और डिग्री नहीं है। ऐसे में वह घरवालों पर ही डिपेंड रहती हैं। उन्होंने उसे खर्च देना भी बंद कर दिया है। उसके लिए पुलिस के पास जाना भी आसान नहीं है। कंगना ने सुनैना की मदद के लिए पुलिस वालों से बात की थी, लेकिन राकेश रोशन काफी ताकतवर हैं। पुलिस वालों ने कंगना की सारी बातचीत राकेश रोशन को फोन कर बता दी।' इतना ही नहीं रंगोली ने तो यहां तक कह दिया कि, क्राइम ब्रांच और महिला आयोग ने भी कंगना की शिकायत लेने से इनकार कर दिया है।

(contd)....They’d put crime branch behind Kangana also woman comission refused to take her complain she was Rakesh’s friend, they torture her in that house. Please don’t judge her 🙏 @SumitkadeI — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 20 June 2019

(Contd).... also going to cops isn’t easy Kangana dealt with them and these cops directly call Rakesh Roshan they have such strong connections...(contd) @SumitkadeI — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 20 June 2019

You are not being fair @SumitkadeI , she lives in their house, she was always made to be dependent on them now suddenly in her late fourties they have stopped to give her any expenses. She was married of at the age of 16 she doesn’t hold any degree or education....(contd) https://t.co/BPe7iOzxFK — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 20 June 2019

सुनैना ने कही थी ये बातें



पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सुनैना ने कहा था कि, 'आज मैं कंगना और रंगोली से मिल रही हूं क्योंकि मुझे लगता है वे मुझे न्याय दिला पाएंगे। मुझे पता है कि मेरा यह रुख मेरे परिवार या मेरे खिलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे अब इसकी परवाह नहीं है।' इतना ही नहीं सुनैना ने बताया था कि, वह अपने परिवार से अलग लोखंडवाला में शिफ्ट करने वाली थीं। इसके लिए उन्होंने एक फ्लैट भी देखा था, जिसका किराया 2.5 लाख रुपए है। ऐसे में ऋतिक ने ये किराया देने से इनकार कर दिया।