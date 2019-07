Super 30 Special Screening: तमाम विवादों के बाद आखिरकार रितिक रोशन की फिल्म Super 30 रिलीज हो ही गई। शुक्रवार को रिलीज से एक दिन पहले रितिक रोशन ने मुंबई में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए अपनी फिल्म सुपर 30 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद जब दर्शकों ने अपने रिएक्शन्स दिए तो रितिक रोशन की आंखों में आंसू आ गए।

रितिक की फिल्म सुपर 30 को लेकर ना सिर्फ फैंस बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए रितिक रोशन और स्टोरी की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं फिल्म में स्टूडेंट्स का किरदार निभा रहे बच्चों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। सुपर 30 की तारीफ करने वालों में फराह खान, करण जौहर और दीया मिर्जा सहित कई सेलेब्स शामिल है।

Take a BOW @iHrithik for telling the most important story of our times!!! Thank YOU. You and every single person in this MOVING, INSPIRING movie is SUPERRRRRRRRRRRRRRR❤️❤️❤️ #Super30 #MustWatch #PankajTripathi #VijayVerma pic.twitter.com/qMQfUzBQWS

फराह खान ने लिखा- 'बीती रात मैंने 'सुपर 30' देखी, मुझे लगता है कि ये साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है। रितिक तुमने हमेशा अच्छा काम किया है लेकिन इस फिल्म में तुम्हारा प्रदर्शन दूसरे स्तर का है जो बेहद शानदार है।' रितिक के साथ ही फराह ने विकास बहल और आनंद कुमार की भी जमकर तारीफ की है। वहीं, करण जौहर ने साजिद को बधाई देते हुए रितिक, मधु और विकास की भी खूब तारीफ की। करण ने कहा कि इस खूबसूरत फिल्म के साथ मेरा और लोगों का वीकएंड बहुत ही शानदार गुजरेगा।

Last night i saw what I feel is the Movie of the Year”! #Super30 .. laughed, cried,clapped n got goosebumps. @iHrithik ur always good but this performance is on another level.. No vanity All soul this one!! Any n every award is too less for You👏🏻👏🏻👏🏻

— Farah Khan (@TheFarahKhan) 11 July 2019