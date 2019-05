यूजर्स की करन जौहर को सलाह, कहा- 'अब बहुत हुआ, कंगना और रंगोली पर कर दो मानहानि का केस'

करन जौहर और कंगना रनौत के बीच लंबे वक्त से चला आ रहा 'नेपोटिज्म विवाद' अभी खत्म हुआ ही नहीं था कि, कंगना की बहन रंगोली ने भी करन को निशाने पर ले लिया है। रंगोली ने सोशल मीडिया पर करन जौहर के खिलाफ एक के बाद एक कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। रंगोली की ये पोस्ट देखकर लगता है जैसे वे जल्द ही किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। नए मामले के अनुसार रंगोली ने आरोप लगाया है कि, 'करण जौहर उन आर्टिस्ट की कमाई का बड़ा हिस्सा लेते हैं, जिसे वे खुद लॉन्च करते हैं।' रंगोली यहीं नहीं रुकी उन्होंने करन जौहर पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रंगोली के मैसेज देखकर यूजर्स रनौत सिस्टर्स से काफी नाराज हो गए हैं। कुछ यूजर्स ने करन जौहर को सलाह दी है कि, वे रनौत सिस्टर्स के खिलाफ मानहानि का केस करें।

According my sources #KaranJohar has thrown out #Ishaankhattar from #Dharma because Ishaan was talking rudely with him. Hence he is not going to make any more film with Ishaan. — KRK (@kamaalrkhan) 26 May 2019

क्या था मामला



दरअसल, विवादित फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान ने ट्वीट किया था कि- मुझे सूत्रों से पता चला है कि गलत व्यवहार करने की वजह से करन जौहर ने ईशान खट्टर को धर्मा प्रोडक्शन से निकाल दिया है। ऐसे में अब ईशान धर्मा प्रोडक्शन की किसी फिल्म का हिस्सा नहीं होगा। कमाल आर खान के ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना की बहन रंगोली ने लिखा है कि, 'करन जौहर उन आर्टिस्ट की कमाई का बड़ा हिस्सा लेते हैं जिसे वे खुद लॉन्च करते हैं। इतना ही नहीं करन अपने आर्टिस्ट को यह भी बताते हैं कि, क्या पहनना चाहिए और किसके साथ सोना चाहिए।'

Karan not only takes huge percentage of every artist earnings who he launches or works with and sends to Matrix bt also tells them what to wear and who to sleep with, percentage I understand lot f Hollywood production houses do that but always forcing actors to patch up...(contd) https://t.co/NN9HMx3mpA — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 26 May 2019

रंगोली ने लिखा- करियर गया भाढ़ में...



रंगोल यहीं नहीं रुकीं उन्होंने आगे ट्वीट किया कि- 'मैं जानती हूं कि कई हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस ऐसा करते हैं। लेकिन, ब्रैंड प्रोपोगैंडा के मुताबिक ब्रेकअप और फिर पैचअप किसी भी आत्म सम्मान वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं होगा। करियर गया भाढ़ में, मन की शांति बहुत जरूरी है। खुद की नजरों में ही गिर जाओगे तो दुनिया में चार पैसे तो कमा लोगे मगर सही मायने में कुछ बन नहीं पाआगे।'

(contd)& break up based on his brand propaganda requirements will nt b acceptable by any self respecting individual career gaya bhad mein peace f mind is more imp khud ki nazron mein he gir jaoge toh duniya mein 4 paise toh kama loge magar sahi mayane mein kuch ban nahin paoge 🙏 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 26 May 2019

यूजर्स ने करन को दी सलाह



रंगोली के इस तरह के ट्वीट से यूजर्स काफी नाराज है। रंगोली के ट्वीट शेयर करते हुए यूजर्स ने करन जौहर को सलाह दी है कि वे रनौत सिस्टर्स के खिलाफ मानहानि का केस कर दे। इतना ही नहीं कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया है कि, 'अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, रनौत सिस्टर्स को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।' वहीं, कुछ यूजर्स ने तो रंगोली से ये तक पूछ लिया है कि, 'बहन आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं?'