बॉलीवुड सेलेब्स जहां से भी गुजरते हैं फैंस की भीड़ उन्हें घेर लेते हैं। कई बार सेलेब्स चाहते हैं कि वे अपने करीबियों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताए, लेकिन ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होता। घर हो या मॉल, शूटिंग सेट हो या फिर कॉफी हाऊस इन स्टार्स को फैन घेर ही लेते हैं। हर तरफ फैंस की भारी भीड़ की वजह से कई सेलेब्स अपनी पर्सनल लाइफ को इन्जॉय नहीं कर पाते और इसी वजह से वे काम से ब्रेक लेकर विदेश में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। लेकिन...लेकिन... विक्की कौशल इस मामले में थोड़े से लकी हैं। हालही में विक्की कौशल एक कैफे में अपनी प्राइवेसी इन्जॉय कर रहे थे, उसी दौरान एक फैन की नजर उन पर पड़ी लेकिन इस फैन ने उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इस बारे में खुद विक्की कौशल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर उस फैन की तारीफ की।

कुछ ऐसा हुआ विक्की के साथ...



दरअसल, उरी एक्टर विक्की कौशल मुंबई के जैम जैम कैफे में बैठे हुए थे। इस दौरान उनकी एक फिमेल फैन भी उनकी जस्ट सामने वाली टेबल पर बैठी हुई थी। अपने पसंदीदा एक्टर को सामने देखने के बाद भी उस फैन ने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और सिर्फ उन्हें देखकर खुश हो गई। इस फिमेल फैन ने विक्की कौशल की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा और उनसे बिलकुल भी बात नहीं की। घर पहुंचकर फिमेल फैन ने ये वाक्या अपने पति से शेयर किया। इस पर महिला के पति ने विक्की कौशल की ट्वीट कर इस बारे में बताया।

@vickykaushal09 my wifey saw you today in the jam jam cafe, was sitting next to your table but too shy to come up and talk. And thought that privacy should be given to the stars. I am saying hi 👋 on her behalf and we really love your acting. Take care!!

— KapilArtistry (@ArtistryKapil) 12 June 2019