स्टार प्लस के मशहूर सिंगिग रिएलिटी शो 'द वॉयस' को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। सिंगिंग के साथ ही साथ शो के कंटेस्टेंट अपनी मौज-मस्ती की वजह से भी काफी फेमस हो गए हैं। अब इस हफ्ते शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इस बीच एक दुख की खबर ये भी है कि, 'सुपर गुरु' और संगीतकार एआर रहमान म्यूजिक रिएलिटी शो 'द वॉयस' के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा नहीं होंगे। रहमान ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है।

Unfortunately can’t make it to the #GreatGrandFinale of #TheVoiceonStarPlus due to my health. 😔



Wishing the best to the top 4 contestants. Shine bright and make us proud. 👍 God bless! @starplus @ArmaanMalik22 @HarshdeepKaur @TheKanikakapoor @AdnanSamiLive @Banijayasia

— A.R.Rahman (@arrahman) 1 May 2019