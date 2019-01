'सत्यमेव जयते' में दिलबर गीत पर दिलकश अंदाज में नजर आने वाली नोरा फतेही एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में वजह है एक डांस वीडियो जिसे खुद नोरा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

दरअसल, नोरा फतेही ने जिस डांस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है वह मलयाली फिल्म 'आयमकुलम कुचुन्नी' (ayamkulam kochunni) का गीत है। इस मलयाली गीत पर नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने गजब का डांस किया है। आपको बता दें कि, नोरा फतेही अपने बेली डांस Belly Dance के लिए जानी जाती हैं और इस गाने में भी उन्होंने बेली डांस का तड़का लगाया है। नोरा का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Swipe left 💥😍 My first ever hit Malayalam song from the Blockbuster super hit south movie “Kayamkulam kochunni” with Nivin Pauly ! Happy to be apart of another massive successful movie in 2018! ❤️🔥 Full Video in my IGTV watch it there Hair and makeup @marcepedrozo #norafatehi