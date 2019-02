Pulwama Terror Attack: रामू ने इमरान से पूछे सवाल 'सिखा दो कुछ बातें तो देंगे टूयशन फीस'

फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार राम गोपाल वर्मा ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर भड़के हैं।

राम गोपाल वर्मा ने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए पुलवामा हमले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लताड़ते हुए कहा कि जो लोग आपकी ओर एक गाड़ी भरकर आरडीएक्स से धमाका करने के लिए आ रहे हो, उनसे कैसे बात की जाती है, यह हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सिखाएं। राम गोपाल वर्मा ने कहा है, 'प्यारे प्रधानमंत्री इमरान खान, क्या आप हम मूर्ख भारतीयों को इस बात की शिक्षा देंगे कि कोई व्यक्ति एक गाड़ी भरकर आरडीएक्स बम आपकी ओर आपको मारने के लिए लेकर आ रहा हो तो उससे कैसे बात की जाती है। अगर आप हमें इस बात की शिक्षा देते हैं, तो इसके बदले हम आपको गुरु दक्षिणा भी देंगे।

Dear Prime Minister @ImranKhanPTI Can you please educate us dumb Indians on how to have dialogue with a man rushing at you to explode tons of RDX on you ..And ofcourse we all Indians will pay you, your tuition fee Teacher — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 20, 2019

रामगोपाल वर्मा ने इमरान खान को टैग करते हुए कई ट्विट किए है।

Dear Prime Minister @ImranKhanPTI If problems can be resolved by dialogue... You wouldn’t have needed to marry 3 Times🙄 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 20, 2019

Dear Prime Minister @ImranKhanPTI if America came to know who lives in ur country(Osama) and ur own country doesn’t know who lives in ur own country, is ur country actually a country? ..Me just a dumb Indian asking sir...Please please educate Imran Sir🙏 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 20, 2019

Dear Prime Minister @ImranKhanPTI Nobody told me that jaish e Mohammed ,Lashkar e taiba ,Taliban and Alqaeda are not ur play stations ...but I never heard u not denying that u don’t love them Imran sir🙄 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 20, 2019

Dear Prime Minister @ImranKhanPTI I heard that jaish e Mohammed ,Lashkar e taiba ,Taliban and Alqaeda are ur balls which u keep hitting them out of boundaries of pakistan into Indian pavilions .Sir please tell if u think cricket balls are bombs sir. Educate us sir please sir 🙏 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 20, 2019

गौरतलब है कि पुलवामा हमले कि चारों ओर से निंदा हो रही है और इस पर पाकिस्तान अपना बचाव कर रहा है। इसके बाद उसने इस हमले की जवाबदेही लेने से भी मना कर दिया और भारत से बातचीत करने की अपील की, जिस पर राम गोपाल वर्मा ने यह ट्वीट किया है। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश आक्रोश में है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर दु:ख जताया था और यह भरोसा दिया था कि यह कायराना हरकत करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा।