राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत से जुड़े तमाम लोगों ने पुलवामा हमले की जमकर निंदा की। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, इस कड़ी में टीवी कलाकार भी पीछे नहीं रहे। एक्ट्रेस सनाया ईरानी, दृष्टि धामी, हिना खान और दिव्यंका त्रिपाठी तक कई लोगों मे पुलवामा हमले की निंदा की। 'बिग बॉस 7' की विजेता गौहर खान ने भी सोशल मीडिया पर शहीदों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। गौहर ने लिखा-'शर्म की बात है! किस तरह के इंसान होते हैं जो दूसरे को मारते हैं? राजनीति / सत्ता के नाम पर कई निर्दोष अपना बेशकीमती जीवन गंवा रहे हैं।' अपने इस ट्वीट की वजह से गौहर खान ट्रोल हो गई और यूजर्स ने उनसे कई तरह के सवाल पूछ लिए।

गौहर खान के इस ट्वीट पर सवाल उठाते हुए यूजर्स ने उनसे पूछा है कि, आप पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि आप मुस्लिम हैं। इस सवाल से नाराज गौहर ने भी बेबाकी से अपना पक्ष रखा। गौहर ने लिखा- 'मैं एक भारतीय हूं और किसी भी तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों से नफरत करती हूं।' गौहर ने लिखा, 'पाकिस्तान मेरा देश नहीं है, मुझे अपने प्यार और देशभक्ति को साबित करने के लिए किसी भी देश से नफरत करने की जरूरत नहीं है! मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। मेरे दादा ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। ब्रिटिस सरकार के खिलाफ लिखने की वजह से वे जेल भी गए थे। इसलिए आप सभी चुप रहे।'

I condemn all acts of hate! Pakistan is not my country n I don’t need to hate on any country to prove my love for my own! I’m a proud indian n I didn’t get that in charity frm you! My grandfather fought for independence! Went to jail for writing against the British govt! So shut up https://t.co/RS0hynxftk

गौहर के इस ट्वीट के बाद एक यूजर ने लिखा कि, आपको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। इससे नाराज गौहर ने कहा- अगर आपके छोटे से दिमाग में ये बात नहीं आ रही है तो मैं आपकी समझाती हूं! मैं एक भारतीय हूं! मैं एक मुसलमान हूँ ! मैं भारत में पैदा हुई हूं! पाकिस्तान में नहीं!' एक यूजर ने लिखा, मिस खान आपके घर से कितने लोग आर्मी में है। अगर होते तो आप शांति की बात नहीं करतीं। हमने अपनों को अपने जवानों को खोया है और वो भी तब जब हम शांति ही दे रहे थे। अगर आपको शांति चाहिए तो कोई शांतिपूर्ण देश खोज लीजिए हम तो लड़ेगें बात खत्म। इस पर गौहर ने जवाब देते हुए लिखा, तो आप बॉर्डर पर कब जा रही है?

विवाद बढ़ा और एक यूजर ने लिखा- ‘मैं सहमत हूँ, इन पाकिस्तानियों के कमेंट देखिए लेकिन गौहर खान इनके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगी। खाते यहां का हैं, कमाते यहां से हैं, वफादार कहीं और के हैं। खुशनसीब हैं कि भारत में हैं कहीं और होते तो अब तक बुर्के से बाहर नहीं होते।’इस पर गौहर ने पलटवार करते हुए लिखा अगर हम कमाते है यहां का हैं तो मेहनत का कमाते हैं, कोई खैरात नहीं मिलती। टैक्स भरते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं, लोगों का भला करते हैं, नफरत नहीं फैलाते, समझ आया? नहीं आया होगा? उसके लिए दिमाग चाहिए होता है और दिल खुला।

Why should I ?Let me explain if ur small brain doesn’t get it! I AM An INDIAN ! I Am a MUSLIM ! I Was born In InDIA! Not in PAKISTAN ! I do not wish to be a citizen of even AMERICA! Hence I do not HAVE to do what u think u have the right to tell me to do! Get it? https://t.co/aAITdndHTr

