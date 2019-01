फिल्म निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने एक बार फरहान को धावक बनाया था, अब बॉक्सर बनाने वाले हैं। दोनों ने अपनी नई फिल्म अनाउंस कर दी है। इसका नाम होगा 'तूफान'। बता दें कि फरहान अख्तर फिल्म भाग मिल्खा भाग के बाद एक बार फिर राकेश ओमप्रकाश मेहरा के साथ काम करते नजर आएंगे। नई फिल्म भी खेल पर आधारित फिल्म होगी। इससे जुड़े सूत्रों ने बताया है कि यह एक काल्पनिक कहानी है और इसकी कहानी को अंजुम रजबअली ने लिखा है। इसके बाद राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने यह कहानी फरहान अख्तर को सुनाई और उन्हें यह कहानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरहान अख्तर में उनके सोशल मीडिया पर भी की है।

Thrilled to share that 6 years after Bhaag Milkha Bhaag, @RakeyshOmMehra and I are reuniting to create #Toofan .. a heartfelt story of a boxer.

Hope for your best wishes as we embark on this new journey. Love@ritesh_sid@excelmovies @ROMPPictures pic.twitter.com/wvWvWIvNj9

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) January 16, 2019