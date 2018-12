मुंबई। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मूवी टिकट सस्ती करने का फैसला हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले पर बॉलीवुड से सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सबसे पहले रिएक्शन दी। अक्षय ने ट्वीट किया और बताया कि कुछ दिन पहले उनकी इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपनी चिंता सरकार के सामने रखी थी।

बकौल अक्षय, प्रधानमंत्री ने तत्काल कदम उठाए हुए मूवी टिकट सस्ते कर दिए। इससे फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही आम दर्शकों का भी भला होगा।

Quick action and how! Within a few days of our meeting with hon. Prime Minister @narendramodi ji, the Government addressed our concern...GST for movie tickets to be reduced. A welcome move for the industry and audiences as well.

वहीं अनुपम खेर ने इसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एतिहासिक दिन बताया। उन्होंने इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए कहा, फिल्में न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देती हैं। आमिर खान ने भी प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया।

Anupam Kher on GST rates being slashed on movie tickets: This is a historic day for Indian film industry that GST rates have been cut down from 18% to 12%. The credit for this move goes to Prime Minister Narendra Modi. Films not only entertain but also boost tourism. pic.twitter.com/fHyJZTJ3Fg

