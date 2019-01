सीनियर एक्टर धर्मेन्द्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने सोशल अकाउंट पर यह खबर साझा की है कि वो एक बार फिर मां बनने वाली हैं। ईशा ने अपनी बेटी राध्या की एक प्यारी तस्वीर को इस खबर के साथ शेयर किया है। इस तस्वीर में राध्या बेहद क्यूट लग रही हैं और उनकी तस्वीर पर साफ़ लिखा है कि अब वो बड़ी बहन बनने वाली हैं। बता दें कि ईशा ने साल 2012 में अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड भरत तख्तानी से शादी की थी और साल 2017 में उन्होंने अपनी बेटी राध्या को जन्म दिया। अब दो साल बाद ईशा फिर मां बनने वाली हैं।

A post shared by Esha Deol (@imeshadeol) on Jan 20, 2019 at 11:19pm PST

ईशा ने जब जब अपनी बेटी राध्या की तस्वीर को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है यो कुछ मिनटों में ही वायरल हो जाती है। राध्या के जन्म के बाद एक इंटरव्यू में ईशा ने कहा था कि मेरे मदरहुड में मेरी मां और मेरे इन-लॉज ने मेरा पूरा साथ दिया है। पहला बेबी मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद ख़ास था। और मुझे लगता है राध्या के आने के बाद मैं और भी बेहतर इंसान बन चुकी हूं। अब जब मैं राध्या की आंखों को देखती हूं तो पता चलता है कि मां मुझे और आहना को देखकर इतनी खुश कैसे होती हैं।

View this post on Instagram

A very Happy & Healthy 🌟2019🌟 from the 3 of us to all of u ♥️♥️♥️ #radhyatakhtani @bharattakhtani3