फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारे आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे l इस बात पर चर्चा करने के लिए कि सिनेमा का भविष्य क्या होगा और परदे पर किस तरह की संस्कृति दिखाई जानी चाहिए l याद दिला दें कि कुछ हफ्ते पहले भी करण जौहर, भूषण कुमार, सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे निर्माता पीएम से मिलने गए थे। तब यह यात्रा विवादों में आ गई थी कि इसमें कोई महिला प्रतिनिधि नहीं शामिल था। गुल पनाग, दीया मिर्जा और नेहा धूपिया जैसी हस्तियों ने इस बात का जमकर विरोध किया था। इस बार जो दल पीएम से मिलने पहुंचा उसमें कुछ महिलाएं भी थीं।

गुरुवार को पीएम से मिलने दिल्ली गए लोगों में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, राजकुमार राव, विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, भूमि पेडणेकर, रोहित शेट्टी, करण जौहर, एकता कपूर, अश्विनी अय्यर तिवारी सहित कई सितारे शामिल थे l यह बुलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही था। इसमें उभरते हुए भारत के तौर पर इन फिल्म वालों की क्या सोच है, इस बारे में चर्चा की गई l

