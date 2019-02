एक्ट्रेस मौनी रॉय और डायरेक्टर अयान मुखर्जी का नाम भी जुड़ गया है। इसके हिंट्स भी खुद मौनी ही दे रही हैं। दरअसल, पिछले कुछ महीनों से मौनी अपने सोशल अकाउंट पर अयान के साथ अपनी बहुत सारी तस्वीरें शेयर कर रही हैं और उनके कैप्शन में 'Boy Friend' शब्द ज़रूर होता है। हाल ही में उन्होंने एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें उनकी नज़दीकियां और भी साफ़ दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मौनी ने यह भी लिखा है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही हैं और उन्हें अयान से बात करना बहुत पसंद है। बता दें कि रणबीर और अयान पक्के दोस्त हैं।

Too soon to be missing you ?? Because I like to talk to him; he who knows a lot about a lot ! Precious 🥰