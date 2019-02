View this post on Instagram

My red beauty♥️ @janhvikapoor . . There are lots of unseen pics there 👉 For more updates Follow @janhvikapoorxx . . #ishaankhattar #janhvikapoor #jhanvikapoor #khushikapoor #jacquelinefernandez #akshaykumar #arjunkapoor #priyankachopra #sonamkapoor #ranveersingh #collage #mylife #myinspiration #family #dharmaproductions #sridevi #savemyaccount2019 #gym #bollywoodactors #nykaa #bestactress #beautiful #promotion #priyankachopra #desi #deepikapadukone #mylove #inspiration #aliabhatt #cute