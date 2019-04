कंगना रनौत अब किसानों की मदद के लिए आगे आई हैं। कंगना ने किसानों के लिए काम करने वाली आमिर खान की संस्था को एक लाख रुपए का दान दिया है। इस एनजीओ की कमान आमिर ख़ान के हाथ में कुछ साल से है। कंगना की मदद की जानकारी उनकी बहन रंगोली ने ट्विटर पर दी है।

रंगोली ने ट्वीट किया है कि कंगना ने एक लाख रुपए और उन्होंने एक हज़ार रुपए 'जल मित्र' संस्था को दान किए हैं। रंगोली ने दूसरे लोगों से भी मदद के लिए आगे आने को कहा कि आप भी किसानों के लिए जो भी संभव हो, उतना दान करें, यह कोई चैरिटी नहीं है। हमने उनके साथ लंबे अर्से से न्याय नहीं किया है। भारत को आज़ादी मिल गई, मगर फिर भी बुरे ब्रिटिश कानूनों और नीतियों को नहीं बदला गया, जिससे किसानों का लाभ पहुंचता। हमें उन्हीं की वजह से अन्न मिलता है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आइए धरती पुत्रों के लिए कृतज्ञता जताएं। जल मित्र को साइन कीजिए।

Kangana donated 1 lakh and I donated 1 thousand to https://t.co/HEwmJ8t9eX please donate whatever you can to help our farmers, it’s not charity, we have been unfair to them for way too long...(contd) pic.twitter.com/tZnMbyrMlj

