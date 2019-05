कंगना रनौत की फिल्म ‘मेंटल है क्या' और रितिक रोशन की फिल्म ‘सुपर 30’ की रिलीज डेट एक ही हो गई है। जाहिर है इससे मामला गरमाना है। दोनों की ही फिल्में 26 जुलाई को लग रही हैं। दोनों के ही फैंस भी इस मामले में कूद पड़े हैं। रितिक और कंगना दोनों के ही फैंस फिल्म निर्माता एकता कपूर पर ट्वीट्स के जरिए टूट पड़े और उन्हें ही रितिक रोशन के कई फैंस ने कंगना रनौत को रिलीज तारीख को बदलने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

इस मामले पर एकता कपूर ने सफाई देते हुए ट्वीट किया ‘मेरा निर्णय है, मेरी फिल्म है। बुरे ट्वीट्स शुरू हो गए हैं। मैंने सारी बातें स्पष्ट करने का निर्णय लिया है। अपने कलाकारों से भी इस पर आश्वासन लिया है। मुझे उम्मीद है कि उन पर व्यक्तिगत हमले बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि यह मेरा निर्णय है उनका नहीं।’

एकता कपूर के इस ट्वीट के बाद कंगना की बहन रंगोली ने तीखे तेवर दिखाते हुए रितिक रोशन को अभद्र और तू-तड़ाक की भाषा में सोशल मीडिया पर लिखा, ‘ऐसे इंसान से क्या उम्मीद की जाए, जो युद्ध के मैदान में सामने आने की बजाय पीछे से हमला करता है। कंगना रनौत ने एकता कपूर से कहा था कि वह ‘मेंटल है क्या’ फिल्म को 26 जुलाई को न रिलीज करें लेकिन एकता ने कहा कि निर्माता होने के नाते यह उनका निर्णय है। फिर उन्होंने अपने बचपन के दोस्त रितिक के साथ एक बैठक की और दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया। वह एकता को कुछ कह नहीं पाए, इसलिए वह कंगना को पंचिंग बैग बना रहे हैं।’

रंगोली चंदेल ने अपने एक और ट्वीट में रितिक रोशन को पप्पू तक कह दिया। रितिक रोशन को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, ‘बालाजी क्या कंगना रनौत का प्रोडक्शन हाउस है, जो वह जब चाहे फिल्म रिलीज करे...लेकिन पप्पू तो पप्पू होता है...कॉमन सेंस है ही नहीं...अब तू देख बेटा तेरा क्या हाल होगा...’

What to expect from a man who always prefers to attack your back rather then meeting you in the battle field, jitna tu aur tera PR Kangana ko giraega utna he woh teri maregi.... so far it wasn’t her concern magar ab tu dekh... Jadoo. https://t.co/D4GiBqWkbI

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) May 8, 2019