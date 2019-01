आलिया नहीं हैं 'दोस्ताना 2' में, करण ने कही यह बात

करण जौहर की फिल्म 'दोस्ताना' का दूसरा भाग चर्चा में है। इसकी स्टारकास्ट को लेकर रोज नई बातें हो रही हैं। दो दिन पहले एक ख़बर आई कि इस बार अभिषेक के साथ विक्की कौशल होंगे l फिर ताजा अफवाह उड़ी कि आलिया इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा वाला रोल करने वाली हैं। इतनी बातों के बाद करण को सोशल मीडिया पर आना ही पड़ा।

करण ने लिखा है कि किसी को भी कास्ट करने के लिए ऑफिशियली अप्रोच नहीं किया गया है l बस कुछ विचार चल रहा है l

For the record.....NO ONE has been officially approached for DOSTANA 2!!!! Some thoughts and ideas are underway but nothing official has moved...... — Karan Johar (@karanjohar) January 30, 2019

करण जौहर ने 20 अगस्त को भी एक ट्वीट कर ये स्पष्ट कर दिया है कि दोस्ताना 2 को लेकर इन दिनों जितनी तरह की भी ख़बरें आ रही हैं वो सब गलत हैं। बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं।

Hello!!! All news circulating about DOSTANA 2 is untrue!!! Lots of speculation which is entirely baseless!!! — Karan Johar (@karanjohar) August 20, 2018

वर्ष 2008 में आई करण जौहर के होम प्रोडक्शन की दोस्ताना में अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अहम् किरदार निभाया था । फिल्म काफी कामयाब भी हुई थी । फिल्म का गाना ‘मां का लाड़ला बिगड़ गया’ और ‘देसी गर्ल’ काफी लोकप्रिय रहा । फिल्म का निर्देशन तरुण मनसुखानी किया था ।

पिछले दिनों करण जौहर के स्पोकपर्सन ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह सच है कि करण जौहर की इस फिल्म का सीक्वल बनेगा और जल्द ही करण इसकी घोषणा करेंगे । हालांकि अब तक इस फिल्म के कास्ट को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की गई लेकिन बी टाउन में इस बात को लेकर चर्चा रही कि इस फिल्म में करण जौहर, कार्तिक आर्यन को कास्ट कर सकते हैं. खबर यह भी है कि करण इस फिल्म से दो नए चेहरों को भी लांच कर सकते हैं. इसमें जाह्नवी कपूर का भी नाम शामिल किया गया ।

यह भी ख़बर आई कि इस फिल्म के सीक्वल की शुरुआत अब तक इसलिए नहीं हो पाई थीं, क्योंकि करण स्क्रिप्ट को लेकर संतुष्ट नहीं थे ।