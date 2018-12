शाहरुख़ ख़ान की फ़िल्म 'ज़ीरो' हाल ही में रिलीज़ हुई है और दर्शक उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। क्रिसमस की छुट्टियां, ईयर एंड की ख़ुशी, शाहरुख़ की फ़िल्म जिसमें अनुष्का और कटरीना भी हैं, फ़िल्म के ट्रेलर में इसकी आकर्षित कहानी, इसके गाने और भी कई वजह है इस फ़िल्म को पसंद करने की। इन सबके बीच एक ख़ास वजह और भी है और वो है श्रीदेवी।

आप सभी जानते होंगे कि शाहरुख़ की फ़िल्म 'ज़ीरो' में एक झलक श्रीदेवी की भी है, जिसे देखने के लिए उनके फैन्स दीवाने हुए जा रहे हैं। और सिर्फ आम जनता ही नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री भी उनकी एक झलक देखने को बेकरार है। बताते चलें कि इस फ़िल्म में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने भी एक ख़ास अपीयरेंस दिया है और वो श्रीदेवी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए। हाल ही में करिश्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर श्रीदेवी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही हैं।

करिश्मा इस तस्वीर में श्रीदेवी के साथ शॉट के लिए रेडी हो रही हैं। करिश्मा ब्लैक कलर की ड्रेस में हैं और श्रीदेवी ग्रीन आउटफिट में बेहद ख़ूबसूरत नज़र आ रही हैं। करिश्मा ने शाह रुख़ और टीम 'ज़ीरो' को श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद भी कहा है।

Thank you @iamsrk and #teamzero for giving me the opportunity to share screen space ( even if it was for a few minutes )with the legend and my all time favourite #sridevi we miss you 🙏🏼 #specialmoments #behindthescenes #zero #releasingtoday #21stdec @redchilliesent