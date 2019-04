फिल्म भारत का ट्रेलर भी ट्रोलर्स की निगाहों से नहीं बचा है। बता दें कि यह ट्रेलर अचानक 22 अप्रैल को ही रिलीज कर दिया गया, पहले इसे 24 को आना था। रिलीज होते ही ट्रेलर पर मीम्स बने हैं। निशाने पर हैं कटरीना कैफ। ट्रेलर में कटरीना कैफ का एक डायलॉग है जिसमें वो सलमान खान से उनका नाम पूछती हैं। सलमान अपना नाम ‘भारत’ बताते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि उनके पिताजी ने ये नाम क्यों रखा। इस पर कटरीना जो मजेदार जवाब देती हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कटरीना जवाब देती हैं ‘इस दफ्तर में चुनाव का नामांकन पत्र नहीं भरा जाता है और जिस काम के लिए आप यहां आए हैं उसमें इतने भारी ज्ञान की जरूरत नहीं है’। कटरीना का ये डायलॉग लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इसके मीम्स वायरल हो गए। ट्विटर यूजर्स अपने अलग-अलग रिएक्शन और तजुर्बे के साथ ये डायलॉग जोड़ रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में सलमान, कटरीना के अलावा दिशा पाटनी, तब्बू, सुनील ग्रोवर और जैकी श्रॉफ लीड रोल में हैं।

देखें मजेदार मीम्स :

When a Teacher gives long & boring lectures instead of explaining in short with tricks 😂 #BharatTrailer pic.twitter.com/2L5Yz0ubvH

#BharatTrailer

Chatur : A machine is any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by means of which force and motion may be transmitted and modified, as a screw and its nut, or a lever...

Rancho : pic.twitter.com/DT7SAA5hzP

— Sagar (@sagarcasm) April 22, 2019