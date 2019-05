Kaun Banega Crorepati 11: अमिताभ बच्चन अपने यूनिक स्टाइल और मशहूर टीवी गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11' के साथ जल्दी ही वापसी करने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद बिग बी ने अपने सोशल अकाउंट के जरिए दी है। इस शो की टैग लाइन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है कि- 'अगर कोशिश रहेगी जारी, तो KBC हॉट सीट पर बैठने की इस बार आपकी होगी बारी।' इस टैग लाइन के साथ शो इस साल अगस्त के महीने से ऑन एयर होने जा रहा है। इसके लिए 1 मई रात 9 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि, किन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप केबीसी की हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं।

It took 10 seasons for Binita Jain to finally sit on the Hot Seat! But she never gave up and went on to win big! This year, it could be you. So, keep trying. #KBC registrations start tonight at 9 PM. @SrBachchan pic.twitter.com/NOvOT5vHff

