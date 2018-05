ऐसे मिलीं माहिरा ख़ान से सोनम कपूर, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर

फ्रांस के कान शहर में चल रहे 71वें कान फ़िल्म फेस्टिवल में विदेशी ड्रेसेज़ में देसी चेहरे ख़ूब दमक रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत और मल्लिका शेरावत की स्टाइल और ख़ूबसूरती ने कान फ़िल्म फेस्टिवल की रौनक़ बढ़ाई है। इस रौनक़ को चार चांद लगा दिये हैं सोनम कपूर और माहिरा ख़ान ने।

ऐश, कंगना और दीपिका तो कान से लौट चुकी हैं, जबकि बॉलीवुड की फैशनिस्टा सोनम कपूर फिलहाल वहीं हैं। सोनम और माहिरा की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बताया जाता है कि सोमवार को दोनों रेड कारपेट पर काफ़ी गर्मजोशी से मिलीं। उनकी तस्वीरें कंपनी के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई हैं।

L'Oréalistas @sonamakapoor & Mahira Khan shine on the red carpet sporting two of our favourite shades of Infallible Pro Matte Liquid Lip - Bare Attraction & Rouge Envy. Buy now at Rs. 799 only - https://t.co/RFTGXpZIMj #LifeAtCannes #Cannes2018 #SummerEscape #LOrealParisIndia pic.twitter.com/etEqskOAuP

— L'Oréal Paris India (@LOrealParisIn) May 14, 2018