View this post on Instagram

This is Priyanka's world and we r just living in it I just wish she had a dragon 🔥 Dress:- @dior Makeup:- @patidubroff Nails:- @pattieyankee Stylist:- @mimi . . . . . . . . . . . . #priyankachopra #nickjonas #prick #priyankanickengagement #bollywood #hollywood #quantico #baywatch #newyork #nyc #la #losangeles #makeup #hair #eyes #joejonas #sophieturner #jonasbrothers #nickyankawedding #priyankanickwedding #metgala #metgala2019 #themetgala2019 @priyankachopra @nickjonas @sophiet @joejonas