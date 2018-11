छोटे परदे का शो बिग बॉस पहले से तो कई भारतीय भाषाओं में आ ही रहा है और अब ये अफ़गानिस्तान में भी शुरू होगा l यूके के बिग ब्रदर शो के आधार पर भारत में शुरू किए गए इस शो का ये 12वां सीज़न चल रहा है और इस शो को काफ़ी देखा जाता है l

अफ़गानिस्तान में इस शो को ‘बचाशेम’ नाम से शुरू किया जा रहा है l ये वहां के टेलीविजन पर आने वाला पहला रिअलिटी शो होगा l जानकारी के मुताबिक पहले सीज़न की तैयारी शुरू कर दी गई है l फिलहाल अफगान के पांच सेलेब्स को शो के लिए चुना गया है l लेकिन फिर भी इस शो का बॉलीवुड कनेक्शन होगा l शो को हुमायूँ शम्स खान होस्ट करेंगे l हुमायूं, अफ़गानी-कनाडा मूल के अभिनेता हैं और संजय दत्त की आने वाली फिल्म तोरबाज़ में उनके साथ काम कर रहे हैं l फिल्म में हुमायूँ आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं l संजोग की बात है कि संजय दत्त ने बिग बॉस के पांचवें सीज़न का आधा भाग होस्ट किया था जब सलमान खान शो को बीच में छोड़ गए थे lहुमायूँ के मुताबिक उनके लिए ये अच्छी बात है और वो बिग बॉस को होस्ट करने के कुछ टिप्स संजय दत्त से जरुर लेंगे l

