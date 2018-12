छोटे पर्दे का चर्चित शो 'बिग बॉस' का 12वां सीज़न अंतिम दौर में है l अब ग्रैंड फिनाले से पहले थोड़ा और मसाला लगाने की तैयारी चल रही है। ख़बर है कि शो के पिछले कुछ सीजन्स से चुनिंदा कंटेस्टेंट रह चुके सेलेब्स को घर के अंदर भेजा जा रहा है। इसी तरह नए टास्क के तहत bb होटल बनाया गया है जिसमें एक्स बिग बॉस वाले शामिल होंगे। आज यानि मंगलवार को हिना खान घर के अंदर पहुंच रही हैं जबकि आने वाले समय में प्रियंका शर्मा, गौतम गुलाटी और जूही परमार घर में जाएंगे।

.@eyehinakhan is going to be the first guest in the BB Hotel and looks like she's got some insane chores for the housemates. Don't forget to watch #BiggBoss12 tonight at 9 PM for this fun fiesta. #BB12 pic.twitter.com/6PWcSIsuis

— COLORS (@ColorsTV) December 25, 2018