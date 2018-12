परिणीति को नहीं मिले जूता चुराई के पांच लाख, ट्वीट कर किया इनकार

जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में रॉयल वेडिंग करने वाली जोड़ी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस फिलहाल दिल्ली में है। कल हुए उनके रिसेप्शन में फ़िल्म, उद्योग और राजनीति जगत से कई बड़े और नामी मेहमान पहुंचे। इस बीच परिणीति चोपड़ा को जूता चुराई में मिली रकम की चर्चा भी ख़बरों में जगह बना रही थी। एक बार सोशल मीडिया पर मजाक में उन्होंने करोड़ों रुपए नेग में मांगे थे लेकिन कल फैल रही खबरों में कहा जा रहा था कि असल में उन्हें कुछ लाख ही मिल पाए। इन बातों का खंडन करते हुए परिणीति ने ट्वीट किया है।

ट्वीट में परी ने कहा है 'आप सब जो जूता छुपाई रकम के बारे में अंदाजा लगा रहे हो, वो गलत है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। निक हमारी सोच से कहीं आगे निकले। उस बारे में कोई शब्द नहीं हैं, उस लम्हे को अभी भी याद कर रही हूं। उन्होंने हमें वाकई चौंकाया... क्या खिलाड़ी है!!'

To all those speculating the joota hiding money - you know nothing!! ☺️☺️☺️ All I can say is - you’re wrong!!!!! Haha. Nick was MORE THAN CRAZY HUGELY MADLY GENEROUS! No words. Still reeling. Phew. ❤️ He shocked us. Whatta playa!!! @nickjonas — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) December 4, 2018

रविवार (2 दिसम्बर) को प्रियंका और निक हिंदू पंजाबी परम्परा से शादी हुई, जिसमें विभिन्न रस्मों के दौरान जमकर मस्ती हुई। किसी फ़िल्मी शादी की तरह संगीत की महफ़िल सजी। दूल्हा-दुल्हन पक्ष के लोगों ने एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा की। गाने गाए और बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दीं, जिनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। प्रियंका की शादी में परिणीति चोपड़ा ने उन सारी रस्मों में भाग लिया, जो भारतीय शादियों में साली के ज़िम्मे होती हैं।

इनमें सबसे स्पेशल जूता चुराई की रस्म है, जिसमें दुल्हन की बहनें दुल्हे के जूतों को चुराकर कहीं छिपा देते हैं और फिर जूता वापस देने के बदले में नेग मांगते हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मोल-भाव होता है। ख़बर थी कि परिणीति चोपड़ा ने जूता चुराई के दौरान अपने जीजा निक से 5 लाख मिले हैं। शादी के बाद निक ने प्रियंका के लिए एक भावुक स्पीच भी दी थी, जिससे प्रियंका की आंखें नम हो गयीं।

वैसे परिणीति और निक के बीच जीजा-साली वाली छेड़छाड़ का सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है। यहां तक कि सोशल मीडिया में भी परिणीति, निक की खिंचाई करने से नहीं चूकतीं। पिछले महीने बैचलर पार्टी के बाद प्रियंका ने परिणीति के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिस पर निक ने कमेंट किया है- यह (प्रियंका) तो बहुत ख़ूबसूरत हैं। क्या इनसे मेरी मुलाक़ात हो सकती है? हाज़िरजवाब परिणीति भी कहां देर करने वाली थीं। उन्होंने निक को जवाब देते हुए लिखा- निक जोनस, इनको पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर सकती हूं, अगर तुम मुझे जूता चुराई में 5 मिलियन डॉलर देने को तैयार हो।

प्रियंका की शादी में परिणीति ने जहां ख़ूब मस्ती की, वहीं वो कुछ मौकों पर भावुक भी नज़र आयीं। संगीत सेरेमनी की एक फोटो शेयर करके परिणीति ने संगीत की रात हुए काम्पटीशन की मज़ेदार जानकारी दी। उन्होंने लिखा था- ''हमारे संगीत में, परिवारों ने डिसाइड किया था कि मिमी दीदी और निक की लव स्टोरी को गानों के ज़रिए बयां करेंगे। कई दिनों तक पूरे परिवार ने ख़ूब रिहर्सल की और जोनस पक्ष को हराने के लिए तैयार थे। लेकिन जब लड़के वाले मंच पर आये, उन्होंने हमें स्टंप कर दिया। वो भी लम्बे समय से रिहर्सल कर रहे थे। उन्होंने नाच-गाने की लाइव परफॉर्मेंस की। हिंदी गानों को भी लिप सिंक किया। चूक हो गयी, हमें यह पता होना चाहिए था। लेकिन प्रतिस्पर्द्धा की भावना पर प्यार, ख़ुशी, हंसी, सीटियां और तालियां भारी पड़ गयीं। क्या रात थी। हमने ट्रॉफी भी शेयर की।''