फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा, मुंबई में उनकी फिल्म भैयाजी सुपरहिट को लेकर प्रचार करने आई थीं। इसी दौरान मी टू अभियान के बारे में पूछे जाने पर उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसे सुनकर सब सन्न रह गए l प्रीति ने मी टू जैसे गंभीर अभियान का मज़ाक बना दिया l मीडिया से इनफॉर्मल बातें करते हुए मीडिया का जमावड़ा देख उनके मुंह से मी टू के लिए ‘मी टू-स्वीटू’ जैसी बात निकल गई l हालांकि जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा वहां पर खड़े मीडियाकर्मी ठहाके लगाने लगे। इसके बाद प्रीति जिंटा ने भांप लिया कि उनके मुंह से कुछ गलत निकला है। उन्होंने तुरंत इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा इस फिल्म की किरदार सपना दुबे जो उनकी भूमिका है वह कह सकती है। तब तक तीर कमान से निकल चुका था और प्रीति जिंटा के इरादे इस बात को लेकर स्पष्ट हो चुके थे।

प्रीति जिंटा ने बाद में मीडियाकर्मियों से क्षमा भी मांगी। हालांकि ये बात सोशल मीडिया पर जब से आई है ख़ूब हंगामा हो रहा है l प्रीति जिंटा जल्द फिल्म भैया जी सुपरहिट में सनी देओल के साथ नज़र आएंगी।

Didn’t expect such a disgusting comment from her. Making a joke out of such a revolutionary movement for women as woman herself is despicable. Please educate yourself before you utter such rubbish to stay relevant in the news. #preityzinta #metoo https://t.co/xEbLYAVEls

— Tia (@tani2497) November 17, 2018