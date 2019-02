कपिल शर्मा के शो 'द कपिल शर्मा शो' में नवजोत सिंह सिद्धू अब नजर नहीं आएंगे। खबर है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफदारी करने के बाद चैनल ने उन्हें शो से बाहर कर दिया है। नवजोत सिंह की जगह अब अर्चना पूरन सिंह इस शो में गेस्ट भूमिका निभाते दिखाई देंगी। यह दूसरी बार है जब चर्चित कॉमेडियन और एक्ट्रेस अर्चना ने इस शो में नवजोत सिंह को रिप्लेस कर रही हैं। वहीं, सैकड़ों सिद्धू को शो से हटाए जाने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने चैनल को धन्यवाद भी कहा है।

#SonyTV Welcome move ...!!! #NavjotSinghSidhu @sherryontopp go to a nation and judge the terrorist comedy show - can't blame entire terrorist community if had been done by one #ArchanaPuranSingh Welcome to TKSS

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने विवादित बयान दिया था। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें काफी ट्रोल किया था। यूजर्स ने भड़ास निकालते हुए कहा था कि, 'द कपिल शर्मा शो' से नवजोत सिंह सिद्धू को बाहर किया जाना चाहिए। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उस बयान की वजह से सिद्धू को शो से बाहर किया गया है। हालांकि, सोनी चैनल की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Archana Puran Singh has confirmed that she has shot 2 episodes for Kapil Sharma's show on 9&13 February but she was told that those episodes were shot for temporary replacement of Kapil Sharma as he was busy somewhere else. The episodes are yet to be telecast.#ArchanaPuranSingh

— NewsMobile (@NewsMobileIndia) 16 February 2019