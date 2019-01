मुंबई। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करने वाले एक यूजर को जमकर फटकारा है। बता दें कि, रकुल अक्सर अपने सोशल अकाउंट पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जो उनके फैंस को काफी पसंद भी आती है। लेकिन, कई बार उन्हें अपने ड्रेसिंग सेंस और लाइफस्टाल के लिए ट्रोल भी होना पड़ा है। हालही में उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक यूजर ने उनके ड्रेसिंग सेंस और लाइफस्टाइल को खराब बताया। इस पर भड़की रकुल ने यूजर को अपने अंदाज में जवाब दिया।

I think your mother does a lot of sessions in the car so you are an expert !! Ask her to give u some sense also besides these session details .. till the time people like this exist women can’t be safe .. just debating about equality and safety won’t help.. #sickmind

रकुल ने ट्वीट किया कि, 'मुझे लगता है कि आपकी मां ने कार में बहुत से सेशन लिए हैं, इस वजह तुम इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। उनसे कहो कि इन सेशन की बजाए वे तुम्हें कुछ सेंस भी दें।' समानता और सुरक्षा पर बहस करने से ही महिलाएं सुरक्षति नहीं होंगी।' इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने रकुल को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Well for people questioning my ethics why don’t you speak up when women are objectified and I’ve chosen my words only to make such #sickminds realise that they have a family too and how would they feel if the same is done to them ! I am sure his mother would give him a slap too🙏

— Rakul Preet (@Rakulpreet) 17 January 2019