मुंबई। साल 2018 फिल्मों के लिहाज से बॉलीवुड के लिए बेहतर रहा। वहीं, #MeToo की वजह से बॉलीवुड की कुछ हस्तियां सुर्खियों में भी रही। बॉलीवुड में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने #MeToo मूवमेंट की शुरुआत की। इसके बाद कई सेलिब्रिटी तनुश्री के सपोर्ट में आए, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें गलत भी ठहराया। हालही में, रानी मुखर्जी ने भी #MeToo को लेकर अपना पक्ष रखा, जिसके बाद रानी ट्रोल हो गईं।

Rani Mukerji saying women need to take self-defense classes as a response to a #MeToo discussion is probably one of the worst takes I’ve ever heard because the issue here is men sexually assaulting women, not women being incapable of stopping it.

