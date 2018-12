रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अभी हाल ही में शादी की है और दोनों अब भी सेलिब्रेशन मूड में हैं। भले ही रणवीर सिंह फिल्म सिम्बा के प्रमोशन में जुड़ चुके हैं लेकिन उनकी शादियों वाली मस्ती खत्म नहीं हो रही है।

आलम तो यह है कि रणवीर सिंह दूसरों की शादियों में भी पहुंच रहे हैं, वो भी बिन बुलाए। कुछ दिनों पहले वे एक होटल में सिम्बा फिल्म के प्रमोशन में जुटे थे। उसी होटल में एक एनआरआई की शादी हो रही थी और सभी मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में रणवीर अचानक वहां पहुंच गए, दूल्हा दुल्हन उन्हें देख कर पूरी तरह हैरान थे।

खास बात यह रही कि रणवीर वहां पहुंचे और सारे मेहमानों के साथ तस्वीरें लीं और इसके बाद वह वहां से बाहर निकले और फिर से अपने प्रमोशन में लग गए। उनके इस व्यवहार से सभी बेहद खुश हो गए और शादी में चार चांद लग गए।

Ranveer Singh made a surprise entry at a Wedding in the hotel where he was promoting #Simmba, he went to wish the Bride and the Groom on their D Day after posing for the paparazzi Awwwwwww #ranveersingh #deepveernews رانفير سينغ كان بروج ل سيمبا في اوتيل و بنفس المكان كان في عرس هو دخل عندهم و سلم ع العرسان 😍😭😭 كيووت